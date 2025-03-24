Триває «махач» за людей у ЗСУ – сержант Сил безпілотних систем висловився щодо мобілізації в Україні

Головний сержант взводу FPV-дронів в одному з підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Солонько висловився щодо мобілізації та вказав на проблему в суспільстві.

Військовослужбовець в інтерв’ю виданню «Новинарня» розповів, що наразі у ЗСУ триває «махач» за «пристріляних» людей. Він пояснив, що командирам набагато легше працювати з бійцем, який має досвід, аніж з новачком, пише «Kreschatic».

Солонько зазначив, що ситуацію ускладнює провал мобілізаційних заходів: українці не хочуть миритися із втратою територій, однак і воювати не палають бажанням, щоб втримати хоча б те, що є. Боєць попередив про те, що якщо питання набору людей у військо та їхньої підготовки не вирішаться, може бути гірше.

Сержант заявив, що за останні 1-1,5 року мобілізацію «перетворили на клоунаду». Наразі стоїть питання виживання нашої держави, тому хтось має стати на захист країни, хтось – бути в резерві, а хтось – працювати на оборонному виробництві.

Військовослужбовець вважає, що на сьогодні рівень мілітаризації українського суспільства, як для країни, яка воює, недостатній.

Як повідомлялося, боєць «Азова» назвав причини провалу мобілізації в Україні.