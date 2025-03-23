Тривалість життя більше залежить від способу життя, ніж від генів — дослідження

Нові дані доводять, що попри генетичну схильність, наші повсякденні звички мають набагато більший вплив на те, наскільки довго і здорово ми живемо.

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Дослідження з рекордним обсягом даних

Вчені вперше спробували точно оцінити, наскільки наші гени впливають на тривалість життя у порівнянні з вибором способу життя. Дослідження, опубліковане в Nature Medicine, базується на даних пів мільйона учасників британського біобанку. Окрім генетики, автори враховували рівень фізичної активності, соціальне оточення, шкідливі звички, стан здоров’я в дитинстві та понад 160 екологічних чинників.

Що виявили дослідники

Згідно з аналізом, вплив способу життя та навколишнього середовища на тривалість життя становив близько 17%, тоді як гени дали лише 2%. Найбільше на скорочення життя впливали куріння, низький рівень фізичної активності, бідність і погані умови проживання. Водночас гени сильніше впливали лише на певні хвороби, зокрема онкологічні. Біологічний вік вимірювали за допомогою протеїнового профілю — методу, що аналізує зміни в білках організму.

Деякі результати здивували науковців

Попри численні попередні дані про важливість харчування, дослідження не знайшло переконливого зв’язку між дієтою та темпами старіння. Це може бути наслідком того, що дані про харчування були самозвітом лише за один період життя. Також виявилося, що вищий зріст у 10 років пов’язаний з коротшим життям, а надмірна вага в дитинстві та пасивне куріння в перші роки життя скорочували тривалість життя у дорослому віці.

У чому обмеження дослідження

Важливо враховувати, що це спостережне дослідження, тому не всі виявлені зв’язки є причинно-наслідковими. Наприклад, співжиття з партнером пов’язували з довшим життям, але це не обов’язково причина, а може бути супутнім фактором. Також багато показників, включаючи дієту, вимірювали лише раз, що вплинуло на точність. Дослідники визнають: гени й зовнішнє середовище взаємодіють складно, і це дослідження лише частково відображає ці механізми.

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