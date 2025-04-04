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Экономика
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Туск прокомментировал введение глобальных торговых пошлин по Трампу

Накануне 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп официально ввел масштабные таможенные 20-процентные тарифы против торговых партнеров в Европе и по всему миру (проценты различаются для каждой отдельной страны).

Туск прокоментував запровадження глобальних торгових мит Трампом

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на заявление, обнародованное в официальном X-аккаунте главы польского правительства Дональда Туска, вышеописанным решением президента США Дональда Трампа фактически разрушается отлаженное партнерство между странами.

Исходя из слов Туска, дружеские отношения [в этом случае между США и странами Евросоюза] непосредственно означают незыблемость партнерства. Кроме того, таким партнерством предусматривается действие обоснованных взаимных тарифов: администрации США необходимо принимать «адекватные решения», а не начать практически неоправданную торговую войну против союзников.

Отметим, что в среду Трамп назвал введение указанных пошлин «Днем освобождения» США, при этом торговая война затронула даже незаселенные острова возле Антарктиды.

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