Накануне 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп официально ввел масштабные таможенные 20-процентные тарифы против торговых партнеров в Европе и по всему миру (проценты различаются для каждой отдельной страны).

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на заявление, обнародованное в официальном X-аккаунте главы польского правительства Дональда Туска, вышеописанным решением президента США Дональда Трампа фактически разрушается отлаженное партнерство между странами.

Исходя из слов Туска, дружеские отношения [в этом случае между США и странами Евросоюза] непосредственно означают незыблемость партнерства. Кроме того, таким партнерством предусматривается действие обоснованных взаимных тарифов: администрации США необходимо принимать «адекватные решения», а не начать практически неоправданную торговую войну против союзников.

Отметим, что в среду Трамп назвал введение указанных пошлин «Днем освобождения» США, при этом торговая война затронула даже незаселенные острова возле Антарктиды.