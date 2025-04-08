В 66-й ОМБр сообщили о ситуации на Лиманском направлении

Представитель 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик рассказала о ситуации на Лиманском направлении.

Представительница 66-й ОМБр сообщила, что враг на Лиманском направлении давит большим количеством больших и малых пехотных групп, чтобы найти щели в украинской обороне. Также ВС РФ применяют большое количество БПЛА, в том числе дроны на оптоволокне.

Пресофицерша отметила, что в последние месяцы ситуация на этом участке фронта очень ухудшилась. По ее словам, оккупанты стремятся отыскать слабые места в обороне ВСУ, чтобы как можно быстрее зайти в тыл защитников, сообщает издание «Kreschatic» со ссылкой на «Радио Свобода».

Блищик заявила, что Силам обороны на этом направлении не хватает людей, в отличие от россиян, быстро пополняющих большие потери, не теряя наступательный потенциал. Кое-где на 1 пехотинца ОМП приходится 10 захватчиков.

Как сообщалось, спикер ОТУВ «Северск» рассказал о ситуации на северной границе Украины.