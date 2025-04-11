В администрации Трампа разработали план для присоединения Гренландии к США – СМИ

По данным западных СМИ, в администрации американского президента Дональда Трампа был разработан план для взятия крупнейшего острова планеты под контроль США.

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники пишет, что посягательства американского лидера на Гренландию перешли от риторики к официальной политике Вашингтона: в администрации Трампа разработали план для присоединения Гренландии к США.

Журналисты отмечают, что Америка стремится взять самый большой в мире остров под контроль не путем аннексии, а кампанией по убеждению его населения, сообщает «Kreschatic».

По словам собеседника СМИ, недавно Совет нацбезопасности Белого дома направил конкретные инструкции правительственным структурам. Подробности плана неясны, однако известно, что базирующаяся на связях с общественностью политика призвана убедить 57 000 жителей Гренландии присоединить остров к США.

Советники американского лидера предлагали использование рекламных и информационных кампаний в соцсетях, чтобы влиять на общественное мнение населения Гренландии.

Также помощники Трампа начали публикацию собственных аргументов о том, что якобы Дания была плохим опекуном острова и только США способны защитить его от посягательств РФ и Китая. Кроме того, Штаты будут продвигать обещания американского президента обогатить жителей Гренландии.

Как сообщалось, СМИ выяснили, почему посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку.