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Экономика
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В администрации Трампа разработали план для присоединения Гренландии к США – СМИ

По данным западных СМИ, в администрации американского президента Дональда Трампа был разработан план для взятия крупнейшего острова планеты под контроль США.

В адміністрації Трампа розробили план для приєднання Гренландії до США – ЗМІ

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники пишет, что посягательства американского лидера на Гренландию перешли от риторики к официальной политике Вашингтона: в администрации Трампа разработали план для присоединения Гренландии к США.

Журналисты отмечают, что Америка стремится взять самый большой в мире остров под контроль не путем аннексии, а кампанией по убеждению его населения, сообщает «Kreschatic».

По словам собеседника СМИ, недавно Совет нацбезопасности Белого дома направил конкретные инструкции правительственным структурам. Подробности плана неясны, однако известно, что базирующаяся на связях с общественностью политика призвана убедить 57 000 жителей Гренландии присоединить остров к США.

Советники американского лидера предлагали использование рекламных и информационных кампаний в соцсетях, чтобы влиять на общественное мнение населения Гренландии.

Также помощники Трампа начали публикацию собственных аргументов о том, что якобы Дания была плохим опекуном острова и только США способны защитить его от посягательств РФ и Китая. Кроме того, Штаты будут продвигать обещания американского президента обогатить жителей Гренландии.

Как сообщалось, СМИ выяснили, почему посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку.

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