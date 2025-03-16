В пятницу, 14 марта, глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение финансирования 7 федеральных медиаагентств.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Белого дома, у Трампа выдвинули множество претензий к «Голосу Америки», в частности, якобы из-за нарушения стандартов журналистики, объяснив таким образом фактическое закрытие этого СМИ.
Журналисты «Голоса Америки» в своих профессиональных X-аккаунтах не только публиковали комментарии, направленные на подрыв позиции Трампа, вопреки политике «беспристрастности», но и этому СМИ не следовало:
- в октябре 2020 года сообщать о возможной роли РФ в скандале с ноутбуком Хантера Байдена (сына экспрезидента Джозефа Байдена), поскольку это расценивается как попытка «скрыть правду»:
- «нанимать российского журналиста», обвиняемого в антиамериканской пропаганде (если верить изданию Daily Caller);
- в мае 2019 года увольнять ряд своих сотрудников после эфирного отключения, осуществленного под давлением Пекина;
- в марте 2019 года выпускать сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США (спровоцировало негативную реакцию в консервативных кругах, то есть у трампистов);
- указывать журналистам не называть группировку ХАМАС террористической организацией, если не «цитируются официальные заявления».