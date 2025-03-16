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Экономика
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В Белом доме объяснили прекращение финансирования «Голоса Америки»

В пятницу, 14 марта, глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение финансирования 7 федеральных медиаагентств.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Белого дома, у Трампа выдвинули множество претензий к «Голосу Америки», в частности, якобы из-за нарушения стандартов журналистики, объяснив таким образом фактическое закрытие этого СМИ.

Журналисты «Голоса Америки» в своих профессиональных X-аккаунтах не только публиковали комментарии, направленные на подрыв позиции Трампа, вопреки политике «беспристрастности», но и этому СМИ не следовало:

  • в октябре 2020 года сообщать о возможной роли РФ в скандале с ноутбуком Хантера Байдена (сына экспрезидента Джозефа Байдена), поскольку это расценивается как попытка «скрыть правду»:
  • «нанимать российского журналиста», обвиняемого в антиамериканской пропаганде (если верить изданию Daily Caller);
  • в мае 2019 года увольнять ряд своих сотрудников после эфирного отключения, осуществленного под давлением Пекина;
  • в марте 2019 года выпускать сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США (спровоцировало негативную реакцию в консервативных кругах, то есть у трампистов);
  • указывать журналистам не называть группировку ХАМАС террористической организацией, если не «цитируются официальные заявления».

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