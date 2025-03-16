В пятницу, 14 марта, глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение финансирования 7 федеральных медиаагентств.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу Белого дома, у Трампа выдвинули множество претензий к «Голосу Америки», в частности, якобы из-за нарушения стандартов журналистики, объяснив таким образом фактическое закрытие этого СМИ.

Журналисты «Голоса Америки» в своих профессиональных X-аккаунтах не только публиковали комментарии, направленные на подрыв позиции Трампа, вопреки политике «беспристрастности», но и этому СМИ не следовало: