В Деснянском районе Киева на территории школы зафиксировали падение обломков беспилотника — КМВА

Во вторник утром, 18 марта, российские оккупанты атаковали столицу БПЛА, в Деснянском районе на территории школы зафиксировали падение обломков беспилотника.

Ночь в Киевской области прошла относительно спокойно, однако в 09:00 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников для области – в столице и регионе начали работать ПВО, информирует издание «Kreschatic».

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе города по улице Путивльская на территории школы зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника. На открытой местности возникло возгорание, на месте работают все необходимые службы.

По его словам, ученики учебного заведения во время атаки находились в укрытии, данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. В 09:49 чиновник заявил, что огонь был ликвидирован, на месте будут работать саперы.

Напомним, что ночью ВС РФ выпустили по Украине 137 Шахедов и беспилотников-имитаторов. По данным ПС ВСУ, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили 63 дрона, 64 БПЛА-имитатора были локационно потеряны.

Как сообщалось, 15 марта временно закрывали шесть станций «красной ветви» киевского метрополитена в результате инцидента в Дарницком районе.