В ДТЭК объяснили киевлянам, кто несет ответственность за целостность пломбы на счетчике и как избежать штрафов

В компании ДТЭК объяснили жителям столицы, в каком случае им придется возместить стоимость не только замены пломбы на счетчике, но и другие убытки.

Поврежденная или отсутствующая пломба на счетчике может ударить по кошельку потребителей, ведь расходы не ограничатся только оплатой штрафа. В ДТЭК Киевские электросети напомнили жителям столицы четкие правила ответственности за целостность учетного прибора, пишет издание Kreschatic.

В компании отметили, что если счетчик установлен в квартире или доме, ответственность за сохранность прибора и пломбы несет потребитель. Однако, если счетчик установлен на лестничной площадке, ответственность за прибор возложена на владельца здания или организации, занимающейся его обслуживанием.

Клиенту не будут выписывать штраф за повреждение или случайное звание пломбы, если он немедленно сообщит об этом ДТЭК. В таком случае потребитель заплатит только за новую пломбу.

В случае обнаружения повреждения пломбы контролерами будет составлен акт о нарушении и вызвана комиссия для проведения экспертизы. Тогда клиент заплатит штраф, а также возместит стоимость неучтенной электроэнергии, проверки счетчика, ремонт прибора или замену пломбы.

Напомним, из бюджета столицы выделили более 21 миллиона гривен на модернизацию мобильного приложения «Киев Цифровой».