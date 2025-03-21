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Экономика
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В ЕС нашли лазейку для обхода блокирования решений по Украине Венгрией – СМИ

Западные журналисты сообщили, что в Европейском Союзе найти шли способ избегать вето Венгрии для принятия решений по Украине.

Американское издание Politico, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного дипломата ЕС, сообщило, что в Европейском Союзе нашли лазейку для обхода блокирования решений по Украине Венгрией.

По данным журналистов, в организации нарушили правило, требующее от всех 27 государств ЕС согласовать совместное заявление для его обнародования от имени Европейского Совета, пишет «Kreschatic».

Текст, согласованный 26 странами-членами, добавили в другие резолюции, согласованные единогласно. То есть документ подали как официальное заключение Евросовета, не мешая блокированию Венгрии. Собеседник СМИ объяснил, что вето представителя Будапешта учитывается и быстро игнорируется.

В материале говорится, что глава венгерского правительства Виктор Орбан избрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки интересам Европейского Союза и своей страны. Неназванный дипломат ЕС отметил, что безопасность региона – это очень серьезная проблема, чтобы «вести переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе».

Напомним, еврокомиссар ответил, могут ли члены ЕС обойти постоянные блокировки важных решений Венгрией.

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