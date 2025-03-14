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Экономика
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В ЕС рассматривают возможность создания фонда для помощи Украине во избежание вето Венгрии – СМИ

Как сообщают СМИ, в Европейском Союзе рассматривают возможность создания фонда для предоставления военной помощи Украине во избежание вето Венгрии.

В ЕС создали проект фонда для оказания военной помощи Украине во избежание любой блокировки со стороны Венгрии, которая отказывается поддерживать какие-либо инициативы союзников по поддержке Киева, пишет издание «Kreschatic» со ссылкой на сайт Euractiv.

Предполагается, что фонд будет создан на основе добровольного участия государств-членов организации. Каждая страна будет вносить вклад в соответствии со своей экономической силой – «деньгами или в натуральной форме». Государствам предлагается выделить не менее 20 миллиардов евро, с учетом того, что сумма может вырасти до 40 миллиардов.

СМИ отмечает, что первым шагом программы должно стать выделение 5 миллиардов евро на покупку 2 миллионов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Приоритетом в военной помощи также станут системы ПВО, БПЛА, ракеты, истребители.

По данным журналистов, члены организации получили соответствующий проект в преддверии встречи руководителей МИД стран Евросоюза. Государства должны выразить заинтересованность в присоединении к фонду до 30 апреля.

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