В Еврокомиссии прокомментировали намерения Венгрии по выходу из МКС

На прошлой неделе глава Министерства юстиции Венгрии Бенце Тужон, в рамках закрытой встречи с европейскими послами, объявил — в скором времени Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МКС).

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал «Европейской правды», от пресс-секретаря Еврокомиссии Аниты Гиппер прозвучало заявление — Брюссель не получал от Будапешта никакого официального уведомления о намерениях покинуть МКС.

Исходя из слов Гиппер, если это заявление Венгрия подтвердит в официальном порядке, то, безусловно, Брюссель будет глубоко сожалеть о том, что государство-член решило выйти из МКС. Однако чиновница добавила — уставом МКС разрешается стране-подписанту «Римского устава» выйти из Суда в Гааге только после отправки письменного предупреждения генсекретарю ООН.

При этом решение относительно подобного выхода сможет вступить в законную силу только через год после сообщения, и никак не отразится на обязательствах Венгрии сотрудничать в международных расследованиях.