Четверг, 3 апреля, 2025
8.2 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

В Еврокомиссии прокомментировали намерения Венгрии по выходу из МКС

На прошлой неделе глава Министерства юстиции Венгрии Бенце Тужон, в рамках закрытой встречи с европейскими послами, объявил — в скором времени Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МКС).

У Єврокомісії прокоментували наміри Угорщини щодо виходу з МКС

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал «Европейской правды», от пресс-секретаря Еврокомиссии Аниты Гиппер прозвучало заявление — Брюссель не получал от Будапешта никакого официального уведомления о намерениях покинуть МКС.

Исходя из слов Гиппер, если это заявление Венгрия подтвердит в официальном порядке, то, безусловно, Брюссель будет глубоко сожалеть о том, что государство-член решило выйти из МКС. Однако чиновница добавила — уставом МКС разрешается стране-подписанту «Римского устава» выйти из Суда в Гааге только после отправки письменного предупреждения генсекретарю ООН.

При этом решение относительно подобного выхода сможет вступить в законную силу только через год после сообщения, и никак не отразится на обязательствах Венгрии сотрудничать в международных расследованиях.

Горячее за неделю

Культура

Анна Тринчер 7 лет игнорирует звонки отца: что стало причиной разрыва

0
Анна Тринчер не скрывает, что ее отношения с...
Статьи

Как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook

0
Узнайте, как скопировать названия нескольких файлов одновременно на MacBook. Советы по использованию Finder, Terminal и сторонних приложений.
Статьи

Сны о родственниках: что они означают и как их правильно трактовать

0
Сны о родственниках – одни из самых распространенных...
Статьи

Стоит ли тратить деньги на популярные добавки: диетологи развенчивают мифы

0
Многие люди верят в волшебную силу пищевых добавок...
Политика

Путин готовится к большой войне с НАТО, — немецкая разведка

0
Москва больше не воспринимает отношения с НАТО как...

Новое на сайте

Предыдущая статья
У «Сильпо» появилась рассрочка на продукты: в каких городах уже доступна услуга
Следующая статья
В Украине были изменены условия выплат по программе «Контракт 18-24»: о чем идет речь

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Почему именно подростки любят риск: механизм, объясняющий их поведение

0
Мозговые механизмы, определяющие подростковые решения по риску, могут быть...

Почему депрессия чаще поражает подростков-девушек: новые открытия ученых

0
Депрессия среди подростков является важной медицинской проблемой, и новое...

Рогава объяснил, при каких условиях Владимиру Кличко удастся отобрать пояс у Усика

0
49-летний Владимир Кличко заявлял о намерениях возобновить карьеру для...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.