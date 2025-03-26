В Еврокомиссии сообщили ключевое условие для отмены или ослабления антироссийских санкций

В начале марта страны ЕС пролонгировали еще на полгода действие двух антироссийских санкционных пакетов, вопреки препятствованию Будапешта.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на источники агентства Reuters, вывод всего контингента «второй армии мира» с территории Украины станет одним из главных условий, позволяющих аннулировать или пересмотреть санкции ЕС.

Исходя из слов неуказанного представителя Европейской комиссии, исключительно прекращение непровоцированной и неоправданной агрессии РФ против Украины, предусматривающей безусловный вывод подразделений российско-захватнических войск из всех оккупированных территорий нашей страны, оказалось бы одной из основных предпосылок для корректировки/отмены санкций.

Отметим, что недавно от еврокомиссара Валдиса Домбровскиса прозвучало заявление — Брюссель не планирует отменять санкции против РФ, даже если это сделают США, поскольку европейские лидеры привержены собственной ограничительной политике, не связанной с решениями администрации Трампа.