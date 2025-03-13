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Экономика
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В Евросоюзе обсуждают возможность нанесения ударов по РФ, если она нарушит перемирие – СМИ

В Европейском Союзе обсуждают возможность нанесения ударов по Российской Федерации миротворческими войсками в случае нарушения Москвой перемирия.

Международное агентство Associated Press сообщает, что 11 марта в столице Франции состоялась встреча, в которой приняли участие командующие вооруженными силами 34 государств и другие военные представители, а также чиновники из стран Европы и мира.

В ходе переговоров обсуждались контуры международных сил безопасности для Украины при прекращении боевых действий. Соответствующую идею в ЕС продвигают Париж и Лондон, пишет издание Kreschatic.

Журналисты пообщались с чиновниками в Украине, Франции и Великобритании, которые на условиях анонимности рассказали детали основных пунктов плана по сдерживанию агрессии РФ, еще находящегося на стадии разработки.

В Евросоюзе рассматривают вариант размещения на территории Украины своих миротворческих сил, которым могут позволить немедленно наносить удары по военным объектам РФ, если она нарушит перемирие и попытается возобновить боевые действия.

Также члены организации обсудили создание контингента, который сможет умерить россиян от нового наступления. Такие войска могут получить запасы оружия и тяжелую технику – соответствующие ресурсы будут переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь украинцам держать оборону.

Кроме того, в ЕС предложили осуществлять контроль за линией фронта дистанционно с помощью БПЛА и других технологий.

Напомним, СМИ заявили, что Белый дом отстранил Кита Келлога от мирных переговоров по Украине.

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