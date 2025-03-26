В FIFA назвали сумму, которой вознаградят победителя клубного Чемпионата Мира в 2025 году

Проведение клубного ЧМ-2025 (FIFA Club World Cup), запланированное в период с 15 июня по 13 июля на территории США с участием 32 команд из разных стран планеты.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу «Международной футбольной федерации» (FIFA), победившему в вышеописанном чемпионате клубу гарантируется выплата в 125 млн долларов.

Как стало известно, консолидированный размер призового фонда составляет около 1 млрд. долларов, и включает гонорар за достижение весомых спортивных результатов (в сумме 475 млн. долларов), а также вознаграждение за эффективное участие — 525 млн. долларов (усреднено — по 16 млн. долларов каждой команде).

Впрочем, уточненный размер обещанных выплат клубам-участникам колеблется в диапазоне от 12,81 млн до 38,19 млн долларов, что напрямую связано с рейтингом и прибыльностью — самые большие суммы начислят участникам UEFA-турнира: «Челси», «Манчестер-Сити», «Реал-Мадри».