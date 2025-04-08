В Голосеевском районе сознательные киевляне оригинально наказали «героя парковки» (ФОТО)

В Голосеевском районе столицы водитель припарковал свой автомобиль прямо на заезде в дом и пешеходном переходе, местные жители решили его проучить.

В Голосеевском районе водитель легкового автомобиля припарковался на заезде к многоэтажке и пешеходном переходе одновременно. Событие произошло на проспекте Валерия Лобановского, 4 В. Сознательные жильцы дома решили оригинально проучить его.

Telegram-канал «Киев Оперативный» опубликовал соответствующее видео, сообщает издание «Kreschatic».

Местные жители обложили машину мусорными пакетами. Такого «штрафа» за парковку киевлянам было недостаточно, поэтому они решили дополнительно подпереть автомобиль мусорными баками. Как отреагировал владелец «легковушки», на такое оригинальное наказание не сообщалось.

Киевляне наказали «героя парковки» в Голосеевском районе. Фото – t.me/kyivoperat

Отметим, что киевляне не в первый раз наказывают «героя парковки» мусором. Недавно в Дарницком районе столицы на улице Софии Русовой так «украсили» автомобиль, припаркованный на зеленой зоне, добавив еще старые шины.

Как сообщалось, в Департаменте территориального контроля Киева рассказали, сколько средств в прошлом году поступило в бюджет столицы от уплаты штрафов за неправильную парковку.