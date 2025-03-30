В Google рассказали, почему закроют сторонним специалистам доступ к разработке ОС Android

Открытая версия операционной системы (ОС) Android станет выходить только после основного релиза – сторонние разработчики не смогут предварительно изменять программное обеспечение.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал AndroidAuthority, в американской компании Google подтвердили — в краткосрочной перспективе разработка ОС Android станет полностью закрытой.

В частности, процесс разработки Android состоит из двух ключевых ветвей:

публичной, в которой содержится исходный код стабильной версии ОС;

внутренней (internal), где происходит создание базы Android ОС.

Одновременная поддержка двух вышеописанных плоскостей разработки, провоцирует конфликт взаимного слияния, а также заставляет уделять больше времени на внедрение исправлений, то есть следует слишком часто вносить изменения в публичную ветвь, так как часть кода не переносится из internal.

Впрочем, Google продолжит публиковать исходный код, но многие его компоненты останутся в закрытой разработке. Также, официальный анонс этого события, судя по всему, состоится в ближайшее время, ОС Android перейдет на TrunkBased-разработку в internal-ветке.

Таким образом, Google отказалась от открытости, ради «упрощения работы» над операционной системой.