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Экономика
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В Google рассказали, почему закроют сторонним специалистам доступ к разработке ОС Android

Открытая версия операционной системы (ОС) Android станет выходить только после основного релиза – сторонние разработчики не смогут предварительно изменять программное обеспечение.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал AndroidAuthority, в американской компании Google подтвердили — в краткосрочной перспективе разработка ОС Android станет полностью закрытой.

В частности, процесс разработки Android состоит из двух ключевых ветвей:

  • публичной, в которой содержится исходный код стабильной версии ОС;
  • внутренней (internal), где происходит создание базы Android ОС.

Одновременная поддержка двух вышеописанных плоскостей разработки, провоцирует конфликт взаимного слияния, а также заставляет уделять больше времени на внедрение исправлений, то есть следует слишком часто вносить изменения в публичную ветвь, так как часть кода не переносится из internal.

Впрочем, Google продолжит публиковать исходный код, но многие его компоненты останутся в закрытой разработке. Также, официальный анонс этого события, судя по всему, состоится в ближайшее время, ОС Android перейдет на TrunkBased-разработку в internal-ветке.

Таким образом, Google отказалась от открытости, ради «упрощения работы» над операционной системой.

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