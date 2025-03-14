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Экономика
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В Google сообщили, как оплачивают «белым хакерам» поиск уязвимостей в сервисах

Финансовая политика Google поддерживает высокий уровень заинтересованности QA-тестеров, что позволяет привлекать различных специалистов из сферы информационной безопасности (ИБ) к поиску «дыр» в программном обеспечении (ПО).

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на блог Google, в течение 2024 года компания выплатила 11,8 млн долларов в рамках своей глобальной программы BugHunting исследователям и «белым хакерам», проявившим уязвимости в сервисах и проектах Chrome, Android, Google Play, продуктах и открытом ПО компании.

В Google объяснили, что финансово «отблагодарили» в прошлом году 660 энтузиастов, а самая большая выплата составила 110 115 долларов за обход защитного механизма MiraclePtr.

Кроме того, размер максимальной премии за осуществление вышеописанной помощи в 2024 году увеличен до 151 500 долларов за обследование ключевых линеек продуктов, Cloud-систем и Google-сервисов, а также до 300 000 долларов за тестирование мобильного ПО и до 250 000 долларов за «взлом» web-браузера Chrome.

Из общей суммы вознаграждений, 3,3 млн долларов насчитали за обнаруженные «баги» в ОС Android, за информацию о «дырах» в Chrome — 137 премий на 3,4 млн долларов, 500 000 долларов — за недоработку облачных продуктов Google, и 142 000 долларов — за ошибки машинного обучения (шт.

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