В Харькове будут судить агента ФСБ, застрелившего военного и планировавшего убийство Синегубова

В Харькове будут судить застрелившего военного российского агента, совершившего диверсии и планировавшего убийство главы ОВА Олега Синегубова.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в суд направили обвинительный акт в отношении российского агента, совершившего ряд преступлений, сообщает издание «Kreschatic».

55-летний обвиняемый является уроженцем Евпатории, после 2015 года переехавшего в российский Белгород. Неоднократно судимый мужчина увлекался российской идеологией, потому попал в поле зрения ФСБ РФ.

Российские силовики поручили ему проведение взрывной деятельности на подконтрольной Украине территории. В начале полномасштабной войны агент прибыл в Харьков, где 5 марта застрелил в спину военного у одной из многоэтажек – мужчина скончался на месте.

Кураторы из РФ поручили фигуранту совершить подрыв важных учреждений в городе – администрации Шевченковского района и подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК.

Обвиняемый в октябре прошлого года покушался на главу Дергачевской МВА, заложив взрывчатку под кузов его автомобиля. К счастью, чиновник увидел ее и оперативно обратился в милицию.

Также агент ФСБ намеревался убить главу Харьковской ОВО Олега Синегубова путем подрыва авто чиновника. Однако фигуранту пришлось поставить этот план на паузу, ведь он понимал, что его разыскивают правоохранительные органы.

Кроме этих преступлений обвиняемый поджег две военные машины в областном центре.

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