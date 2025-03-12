В IBM ответили, сможет ли искусственный интеллект заменить программистов в ближайшее время.

В 2023 году компания IBM приостановила набор сотрудников, анонсировав замену программистов нейросетями (около 30 процентов или 7 800 человек в течение 5 лет).

Как сообщает «Kreschatic» на материал TechCrunch, от гендиректора IBM Арвинда Кришна раздался прогноз — он не думает, что ИИ (искусственный интеллект) в состоянии заменить программистов в краткосрочной перспективе.

Вышеописанным образом Кришна ответил на заявление главы Anthropic Дарио Амодея, который считал – в течение 3-6 месяцев нейросети смогут написать 90 процентов кода, а через 12 месяцев – 100 процентов. В частности, по мнению гендиректора IBM, через полгода ШИ-модели будут «набирать» лишь 20-30 процентов кода, а не 90 процентов.

Кришна добавил — ИИ-функционал, в конце концов, позволит повысить производительность труда программистов на 30 процентов, а не уничтожит рабочие места в области написания кода, как прогнозировали некоторые критики нейросетей:

…История показала, что самая производительная компания увеличивает долю рынка. Тогда вы можете производить больше продуктов, это позволяет получить большую долю рынка.

Отметим, что IBM напрямую заинтересована в представлении ИИ как технологии, не представляющей угрозы, поскольку компания предлагает ряд продуктов и услуг на базе нейросетей, включая вспомогательный инструментарий кодирования.