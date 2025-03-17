В ISW указали на два города, которым грозит опасность в случае возобновления наступления РФ после перемирия

В вашингтонском Институте изучения войны заявили, что возобновление наступления оккупантов после временного перемирия будет почти мгновенно угрожать двум городам.

В аналитическом материале ISW отмечается, что кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли откажется от своих целей в отношении Украины, поэтому захватчики могут использовать прекращение огня на 30 дней, чтобы подготовиться к сложнейшей задаче – форсированию реки Днепр.

По мнению американских экспертов, после завершения временного перемирия будет почти мгновенно грозить двум ключевым городам донецкого «пояса крепостей» – Харькову и Запорожье, пишет издание «Kreschatic».

Сейчас оккупанты находятся на расстоянии 30 километров от Харькова и примерно в 25 километрах от Запорожья на противоположном от Херсона берегу Днепра.

Аналитики напомнили, что россияне строят железную дорогу и автомагистраль, которые должны соединить крупные города на ТОТ Украины с РФ. Это усугубит способность Москвы обеспечивать оккупационную армию Путина необходимыми ресурсами в случае ее наступления на юге.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмигаль ответил, обсуждали ли в правительстве возможность территориальных уступок РФ.