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Экономика
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В каких областях украинцы чаще всего сталкиваются с проявлениями бытовой коррупции: соцопрос КМИС

Эксперты Киевского международного института социологии выяснили, в каких областях украинцы чаще всего сталкиваются с проявлениями бытовой коррупции.

У яких сферах українці найчастіше стикаються з проявами побутової корупції: соцопитування КМІС

Аналитики КМИС сообщили, что в Украине коррупция выросла в критических областях за последний год. Эксперты поинтересовались у граждан, где чаще всего у них или членов их семьи требовали взятки (деньги, подарки, услуги или протекции) за последние 12 месяцев, информирует издание «Kreschatic».

По результатам соцопроса, в 2024 году у 29% респондентов или их родственников требовали взятки руководство школ и учителя, в 2023 году таких опрошенных было 22%.

В прошлом году 26% украинцев сообщили о требовании взяток во время содержания медицинских услуг врачами, сотрудниками медицинских учреждений или аптек. В 2023 году таких граждан было 24%.

Данные исследования показали, что за год коррупция выросла и в сфере приватизации, владения и использования землей с 14% до 25%.

Также 25% респондентов признались, что они сталкивались с вымогательством со стороны сотрудников Нацполиции, в том числе патрульных. В 2023 году на это пожаловались 18% опрошенных.

Кроме того, уровень коррупции за год вырос в налоговых службах с 6% до 13%.

У яких сферах українці найчастіше стикаються з проявами побутової корупції: соцопитування КМІС

Инфографика КМИС. Фото – kiis.com.ua

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