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Экономика
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В «Киевавтодоре» сообщили сроки ограничения движения транспорта по Южному мосту (СХЕМА)

В последние годы Южный мост пришел в ограниченно-трудоспособное состояние — объекту необходима реконструкция, предусматривающая внедрение современных норм и требований.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный сайт «Киевавтодора», с 28 марта по 1 августа вводится частичное ограничение движения автотранспорта с левого на правый берег Днепра через Южный мост.

В «Киевавтодормосте» объясняют — указанные ограничительные меры вызваны проведением ремонта правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Приднепровского шоссе.

Также запланировано восстановление железобетонной плиты проезжей части, устройство нового гидроизоляционного слоя и поэтапно асфальтобетонного покрытия с поочередным ограничением движения автотранспорта:

  • первая фаза ремонта заденет крайнюю левую и частично среднюю полосы Южного моста;
  • вторая фаза — крайняя правая и частично средняя полосы движения.

КП «Киевавтодоргород» извиняется за причинение временных неудобств, и рекомендует учесть ограничения при прокладке маршрута, опубликовав схему:

У «Київавтодорі» повідомили терміни обмеження руху транспорту Південним мостом (СХЕМА)

Схема. Фото – kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

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