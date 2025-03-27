В «Киевавтодоре» сообщили сроки ограничения движения транспорта по Южному мосту (СХЕМА)

В последние годы Южный мост пришел в ограниченно-трудоспособное состояние — объекту необходима реконструкция, предусматривающая внедрение современных норм и требований.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный сайт «Киевавтодора», с 28 марта по 1 августа вводится частичное ограничение движения автотранспорта с левого на правый берег Днепра через Южный мост.
В «Киевавтодормосте» объясняют — указанные ограничительные меры вызваны проведением ремонта правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Приднепровского шоссе.
Также запланировано восстановление железобетонной плиты проезжей части, устройство нового гидроизоляционного слоя и поэтапно асфальтобетонного покрытия с поочередным ограничением движения автотранспорта:
- первая фаза ремонта заденет крайнюю левую и частично среднюю полосы Южного моста;
- вторая фаза — крайняя правая и частично средняя полосы движения.
КП «Киевавтодоргород» извиняется за причинение временных неудобств, и рекомендует учесть ограничения при прокладке маршрута, опубликовав схему:
Схема. Фото – kyivavtodor.kyivcity.gov.ua