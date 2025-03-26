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Экономика
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В Киеве на Печерске из-за строительных работ может произойти масштабный оползень

Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея заявил, что на Печерске может произойти масштабный оползень, под угрозой оказался многоэтажный дом.

Кривошея на своей Facebook-странице сообщил, что в Печерском районе в переулке Ивана Марьяненко, 14 возле многоэтажки появилась большая трещина в земле, что он узнал от жильцов дома, пишет издание «Kreschatic».

По его словам, этой весной компания подрядчик ООО «Строительная компания Сармат» начала возводить ЖК на улице Мечникова. После того, как строители возвели по склону холма подпорную стенку и вывезли сотни грузовиков земли с места, где должен быть фундамент новостройки, и возникла 30-метровая трещина вдоль фасада дома в переулке Марьяненко.

У Києві на Печерську через будівельні роботи може статися масштабний зсув ґрунту

Трещина у земли на Печерске в Киеве. Фото – facebook / Геннадий Кривошея

Кривошея призвал Департамент территориального контроля города, КГГА, Киевсовет, Департамент муниципальной безопасности, начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко немедленно отреагировать на угрозу оползня на Печерске, ведь ситуация выходит из-под контроля.

Как сообщалось, журналисты выяснили, какие водоемы столицы являются наиболее загрязненными, и ответили, будут ли коммунальщики расчищать реку Лыбидь.

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