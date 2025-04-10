В КМВА сообщили о последствиях масштабной дроновой атаки на столицу (ФОТО)

В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях ночного масштабного дронового удара по столице, заявив о разрушениях и пострадавших.

В ночь на четверг, 10 апреля, российские захватчики нанесли очередной дроновый удар по столице. По данным КМВА, на подступах к городу зафиксировали 30 БПЛА, 16 из которых уничтожили силы ПВО, остальные – покинули воздушное пространство Киева или были локационно потеряны, пишет издание Kreschatic.

В ведомстве рассказали, что воздушная тревога в городе в связи с атакой беспилотников продолжалась в течение 2 часов 2 минут. Также об угрозе предупреждали и с утра – была угроза применения баллистики.

В результате дронового удара и падения обломков сбитых беспилотников пострадали два района столицы.

В Голосеевском районе возник пожар на территории складского помещения, спасатели потушили огонь.

В Дарницком районе произошло разрушение частного дома, повреждены автомобили и окна домов, расположенных рядом. Возгорание ликвидировано ГСЧС. В КМВА сообщили, что есть 2 пострадавших – женщинам получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Последствия дроновой атаки в Киев. Фото – t.me/dsns_telegram

Последствия дроновой атаки в Киев. Фото – t.me/dsns_telegram

Последствия дроновой атаки в Киев. Фото – t.me/dsns_telegram

Напомним, в ночь на 9 апреля ВС РФ ударили беспилотниками по Днепру. Начальник ОВА Сергей Лысак заявил о пострадавших и разрушениях.