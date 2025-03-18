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Экономика
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В Мариуполе оккупанты на месте уничтоженного детского лагеря строят центр военной подготовки (ФОТО)

На левобережье оккупированного Мариуполя российские захватчики на месте уничтоженного детского лагеря создают центр военной подготовки.

В городском совете рассказали, что на левом берегу захваченного Мариуполя в июле прошлого года захватчики уничтожили детский лагерь отдыха «Орленок». После этого россияне на территории заведения для оздоровления и отдыха начали строить новый объект, пишет издание Kreschatic.

Долгое время «освободители» скрывали, что появится на месте разрушенного детского лагеря – как оказалось, там создают центр военной и спортивной подготовки «Воин». В ведомстве отметили, что об этом свидетельствует паспорт объекта, который оккупанты установили на месте уничтоженного заведения.

У Маріуполі окупанти на місці знищеного дитячого табору будують центр військової підготовки (ФОТО)

В Мариуполе на месте уничтоженного детского лагеря создают центр военной подготовки. Фото – t.me/mariupolrada

В горсовете объяснили, что создание такого центра – еще один шаг врага к милитаризации юных украинцев на оккупированных территориях. Захватчики активно привлекают школьников к военно-патриотическим движениям «Юнармия» и «Движение Первых».

Также детей отправляют в летние лагеря, где они учатся стрелять, а в учебных заведениях проходят так называемые «уроки мужества и безопасности», где им насаждают российские нарративы.

Напомним, эксраденец мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне кардинально обновили линию обороны вблизи города.

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