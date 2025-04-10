В МИД Китая призвали Украину «правильно оценить» мирные усилия Пекина

Спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь ответил на заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о позиции Китая в войне.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига заявил, что участие граждан Китая в войне на стороне российских захватчиков ставит под вопрос желание КНР достичь мира.

На слова украинского дипломата отреагировал представитель китайского МИД, пишет издание «Kreschatic» со ссылкой на Radio Free Asia.

Линь Цзянь назвал «безосновательными» заявления о том, что граждане КНР помогают РФ в войне против Украины. Представитель министерства отметил, что Пекин всегда призвал их не участвовать в каких-либо вооруженных конфликтах.

По его словам, позиция его страны относительно «кризиса», как называют китайские власти полномасштабное вторжение РФ в Украину, является «понятной и четкой», которая якобы получила широкое признание международного сообщества.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР добавил, что Киев должен «правильно оценить» мирные усилия Пекина и его «конструктивную роль».

Напомним, 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники на Донецком направлении взяли в плен двух китайцев. Глава ОПУ Андрей Ермак в интервью иностранному СМИ объяснил, почему иностранцы в ВСУ и граждане КНР в рядах армии Путина – это разные вещи.