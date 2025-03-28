В Минэкономики ответили, когда обсудят с Радой обновленное соглашение по поводу полезных ископаемых

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал нардепа Алексея Гончаренко, от вице-премьера/главы Министерства экономики Юлии Свириденко прозвучало заявление — правительство сейчас начало формировать позицию по «рабочей версии» соглашения по поводу полезных ископаемых, которое предоставили США.
Исходя из слов Свириденко, при возникновении необходимости Кабмин проведет серию консультаций с отечественным парламентом по внесению изменений в это соглашение.
Чиновница добавила — ведение любых публичных дискуссий, затрагивающих текст вышеописанного соглашения, лишь вредит переговорному процессу и мешает конструктивной дискуссии с американскими партнерами.
Свириденко резюмировала:
…Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной Рады.