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Экономика
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В Минэкономики ответили, когда обсудят с Радой обновленное соглашение по поводу полезных ископаемых

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал нардепа Алексея Гончаренко, от вице-премьера/главы Министерства экономики Юлии Свириденко прозвучало заявление — правительство сейчас начало формировать позицию по «рабочей версии» соглашения по поводу полезных ископаемых, которое предоставили США.

Исходя из слов Свириденко, при возникновении необходимости Кабмин проведет серию консультаций с отечественным парламентом по внесению изменений в это соглашение.

Чиновница добавила — ведение любых публичных дискуссий, затрагивающих текст вышеописанного соглашения, лишь вредит переговорному процессу и мешает конструктивной дискуссии с американскими партнерами.

Свириденко резюмировала:

…Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной Рады.

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