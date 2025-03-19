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Экономика
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В Минфине ФРГ сообщили, сколько миллиардов евро выделят на военную помощь Украине в 2025-2029 годах

Профильным комитетом Бундестага рассмотрено и одобрено выделение первого пакета помощи Украине на сумму 3 млрд евро.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал агентства Reuters, от главы Министерства финансов ФРГ Йорга Кукиса прозвучало заявление — правительство Германии согласилось с выделением 3 млрд евро на военную поддержку Украины в этом году, а также намерено идентично профинансировать Киев в 2026-2029 годах.

Исходя из слов Кукиса, германские власти запланировали выделение 3 млрд евро на военную помощь Украине в этом году, что стало возможным благодаря эффективному голосованию в Бундестаге — документом предусмотрено внесение ряда изменений в положения «Конституции ФРГ», снимающие долговые ограничения («долговой тормоз») во время расходов на оборонный.

Кроме того, правительство Германии пообещало предоставить Украине военную помощь на более чем 8 млрд евро в период с 2026 по 2029 годы.

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