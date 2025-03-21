В Минобороны Израиля ответили, при каких условиях прекратят военную кампанию в секторе Газа

На днях Израиль возобновил нанесение ударов по объектам группировки ХАМАС на территории палестинского анклава в секторе Газа, фактически прервав 2-месячное перемирие.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на материал The Times of Israel, от руководителя израильского оборонного ведомства Исраэля Каца прозвучало заявление — ЦАХАЛу (армия обороны Израиля) отдали приказ о взятии под контроль дополнительных районов сектора Газа, поскольку ХАМАС отказался освобождать заложников.

Исходя из слов Каца, если исламисты-экстремисты проигнорируют вышеописанное условие и не отпустят заложников, начнется эвакуация местного населения, включая расширение зоны безопасности вокруг Газы, чтобы защитить местные общины и солдат ЦАХАЛа путем перманентного удержания территории Израилем. Также пока ХАМАС будет отказываться от освобождения заложников, палестинский анклав будет терять все больше земель, которые «добавят Израилю».

Глава Минобороны Израиля подчеркнул, что будет использоваться весь спектр мер военного и гражданского давления, не исключая принудительной эвакуации населения Газа на юг или выполнения сценария, предусматривающего добровольную миграцию палестинцев (был предложен президентом США Дональдом Трампом).