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Экономика
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В Нацгвардии рассказали, как изменилась тактика путинских войск на Северском направлении

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток прорвать оборонную линию ВСУ на Северском направлении.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал «Эспрессо», от спикера бригады Нацгвардии «Рубеж» Максима Тарана прозвучало объяснение — на подконтрольном участке фронта противник лишь изредка привлекает тяжелую бронетехнику, потому что отремонтировать такие средства оккупантам гораздо труднее.

Исходя из слов Тарана, для совершения штурмовых действий «освободители» используют гражданские транспортные средства — речь идет о мотоциклах, «Жигулях», «Нивах», которые захватчики покупают за свой счет по приказу командования, которое убедило подчиненных просто: «если вы этого не сделаете, то глаз».

Спикер «Рубежа» добавил — еще одним популярным «ноу-хау» оккупантов является отправка в бой раненых и искалеченных: армия Путина бросает в атаки «убогих, стариков и инвалидов», стремясь «минуснуть» такую живую силу, потому что эта разновидность личного состава становится для подразделений противника.

Таран резюмировал:

После того, как их [«нестроевых»] уничтожили — оккупанты уже отправляют более подготовленный личный состав.

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