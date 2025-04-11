В Nintendo объяснили высокую стоимость консоли Switch 2

Выход Nintendo Switch 2 смещен на 5 июня, и на старте продаж стоимость консоли составит 450 долларов США, а эксклюзивных игр для нее – от 70-80 долларов США.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал CNBC Television, от президента американского отделения компании Nintendo Дага Боузера прозвучало заявление — высокая цена на консоль обусловлена рядом существенных улучшений устройства.

В частности, «девайс» сможет похвастаться 7,9-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p, поддержкой HDR и частотой обновления до 120 кадров в секунду, а также комплектом, в который входят контроллеры Joy-Con 2, док-станция, кабели HDMI, USB-C и адаптер.

Также Nintendo перенесла запуск предварительных заказов Switch 2 в США и Канаде, поскольку специалистам необходимо дополнительно проанализировать последствия таможенных пошлин, введенных Трампом: несколько стали невыгодны поставки из Вьетнама, Камбоджи и Китая, где производится весомая часть комплектующих.

Кроме того, вице-президент компании по работе с пользователями и продуктом Билл Тринен дополнительно отметил — рост цены консоли с 299 до 450 долларов США обусловлен инфляцией: согласно калькуляции индекса потребительских цен BLS, 299 долларов США в 2017 году в 2025 году стоят 391 доллар США.