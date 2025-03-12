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Экономика
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В Офисе президента сообщили, когда начнется обсуждение деталей о прекращении огня

Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, когда начнется обсуждение деталей о прекращении огня, предложенного представителями США.

В ходе общения с представителями СМИ после встречи с американской делегацией в Джидде руководитель Офиса президента сообщил, что вскоре начнется процесс обсуждения деталей о прекращении огня, сообщает издание «Kreschatic» со ссылкой на «Укринформ».

По его словам, на переговорах представители Украины и Америки договорились, что команды Трампа и Зеленского начнут говорить о деталях временного прекращения боевых действий на техническом экспертном уровне уже на следующей неделе.

Руководитель Офиса президента отметил, что на переговорах в Джидде рассматривались разные варианты гарантий безопасности, однако пока он не может предоставить конкретную информацию по этому поводу.

Глава ОПУ добавил, что в настоящее время Вашингтон обсудит с Москвой наработанные во время встречи с украинской делегацией предложения. Политик объяснил, что сегодня ключ – именно у россиян, кроме того, весь мир увидит, кто действительно стремится к миру, а кто не хочет этого, а только притворяется заинтересованным в урегулировании войны.

Как сообщали СМИ, администрация президента США отстранила Кита Келлога от мирных переговоров по Украине.

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