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Экономика
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В OpenAI объяснили приостановку бесплатного сервиса обработки изображений в ChatGPT

На днях компания OpenAI анонсировала запуск функционала по созданию изображений в GPT-4o, что позволяет пользователям загружать и изменять «картинки», но пока интегрировала этот инструментарий только подписчикам тарифов Pro, Plus и Teams.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на официальный X-аккаунт гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, внедрение инновационных функций ChatGPT, связанных с изображениями, для пользователей, являющихся платными подписчиками, откладывается из-за значительно большего спроса, чем считали в компании.

Прямой язык Альтмана:

Изображения в ChatGPT гораздо популярнее, чем мы ожидали (а ожидания у нас были достаточно высокими). Развертывание нашего бесплатного уровня, к сожалению, будет отложено на время.

Отметим, что в последние месяцы OpenAI регулярно сталкивалась с идентичными сложностями при запуске продуктов, зная о собственном дефиците вычислительных мощностей. К примеру, после запуска видеогенератора Sora (декабрь 2024 года), OpenAI приостановила процесс регистрации из-за ажиотажа.

Предполагается, что введение в действие центра обработки данных Stargate, стоимостью в 500 млрд долларов, поможет OpenAI решить проблему нехватки мощностей.

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