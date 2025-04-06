В приложении «Киев Цифровой» идет голосование за дерусификацию 11 объектов столицы — КГГА

Процесс дерусификации топонимики Киева, начатый еще в 2022 году, наконец-то перешел в завершающую стадию.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный сайт КГГА, в приложении «Киев Цифровой» до пятницы, 11 апреля, продлен соцопрос, направленный на переименование 11 столичных объектов в рамках процедуры дерусификации.
По словам депутата Киевсовета, главы постоянной комиссии, ответственной за урегулирование вопросов культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, итоги вышеописанного соцопроса учтут во время обсуждения в столичном горсовете.
В частности, список объектов и предложенные новые названия выглядит так, как указано ниже:
- улицу Волго-Донскую предлагают переименовать в улицу Павла Петриченко;
- улица Левитана, вероятно, станет улицей Лукрецкой;
- улица/переулок Дунаевского — улицей/переулком Цундаровских;
- улица Суворова – улицей Людмилы Фои;
- улица Красную – улицей Василия Копаня;
- переулок Макаренко – переулком Софии Окуневской;
- улица Сулеймана Стальского – улицей Игоря Юхновского;
- улица Макаренко – улицей Шейха Мансура;
- проспект Маршала Рокоссовского — проспектом Дмитрия Павлычко;
- улица Воздухофлотская — с новым названием не определились;
- переулок Балакирева изъят из перечня, поскольку объект фактически не нанесен на столичную карту.