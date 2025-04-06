В приложении «Киев Цифровой» идет голосование за дерусификацию 11 объектов столицы — КГГА

Процесс дерусификации топонимики Киева, начатый еще в 2022 году, наконец-то перешел в завершающую стадию.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный сайт КГГА, в приложении «Киев Цифровой» до пятницы, 11 апреля, продлен соцопрос, направленный на переименование 11 столичных объектов в рамках процедуры дерусификации.

По словам депутата Киевсовета, главы постоянной комиссии, ответственной за урегулирование вопросов культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, итоги вышеописанного соцопроса учтут во время обсуждения в столичном горсовете.

В частности, список объектов и предложенные новые названия выглядит так, как указано ниже: