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Экономика
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В приложении «Киев Цифровой» идет голосование за дерусификацию 11 объектов столицы — КГГА

Процесс дерусификации топонимики Киева, начатый еще в 2022 году, наконец-то перешел в завершающую стадию.

У додатку «Київ Цифровий» триває голосування за дерусифікацію 11 об’єктів столиці — КМДА

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный сайт КГГА, в приложении «Киев Цифровой» до пятницы, 11 апреля, продлен соцопрос, направленный на переименование 11 столичных объектов в рамках процедуры дерусификации.

По словам депутата Киевсовета, главы постоянной комиссии, ответственной за урегулирование вопросов культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, итоги вышеописанного соцопроса учтут во время обсуждения в столичном горсовете.

В частности, список объектов и предложенные новые названия выглядит так, как указано ниже:

  • улицу Волго-Донскую предлагают переименовать в улицу Павла Петриченко;
  • улица Левитана, вероятно, станет улицей Лукрецкой;
  • улица/переулок Дунаевского — улицей/переулком Цундаровских;
  • улица Суворова – улицей Людмилы Фои;
  • улица Красную – улицей Василия Копаня;
  • переулок Макаренко – переулком Софии Окуневской;
  • улица Сулеймана Стальского – улицей Игоря Юхновского;
  • улица Макаренко – улицей Шейха Мансура;
  • проспект Маршала Рокоссовского — проспектом Дмитрия Павлычко;
  • улица Воздухофлотская — с новым названием не определились;
  • переулок Балакирева изъят из перечня, поскольку объект фактически не нанесен на столичную карту.

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