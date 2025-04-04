В приложении «Киев Цифровой» появятся электронные удостоверения сотрудников новых учреждений

Система «Е-удостоверений», интегрированная в приложение «Киев Цифровой», позволяет оперативно и безопасно верифицировать официальных работников, не допуская подделки документов и обеспечивая максимальный уровень защиты данных благодаря ежеминутно обновляемому QR-коду.
Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальную страницу КГГА, теперь цифровые е-удостоверения могут получить работники парков, соцслужб, служащие администраций Владимирского, Житнего и Бессарабского рынков, а также сотрудники радиостанции «Голос Киева».
В КГГА добавили — скоро вышеописанный тип удостоверений появится и у медиков.
Кроме того, в Киеве Цифровом напомнили — функционал е-удостоверений введен для проверки работников различных учреждений и заведений столицы.
Например, ответственные лица учреждений с помощью системы смогут:
- добавлять/изучать е-удостоверение работников;
- проверять/удалять указанные е-удостоверения.
Работникам учреждений разрешается:
- показывать е-удостоверение для сверки;
- требовать е-удостоверение у других служащих.
Киевляне смогут при возникновении потребности проверять удостоверения работников различных учреждений:
- выбрав в своем профиле «Проверить удостоверение»;
- просканировав QR-код е-удостоверения камерой телефона или введя номер е-документа.