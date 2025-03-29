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Экономика
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В РФ пожаловались на низкую результативность переговоров с США в Саудовской Аравии

Не так давно делегация РФ, в период проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии), отказалась поднимать тему прекращения ударов по гражданской инфраструктуре Украины, потребовав лишь территориальных уступок от Киева.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА-Новости», от председателя Комитета Совета Федерации по вопросам международных дел, являющегося главой делегации РФ на переговорах с США в Саудовской Аравии, Григория Карасина, прозвучало заявление — данный процесс прошел «не очень результативно».

Исходя из слов Карасина, в результате вышеописанной «низкой результативности», ожидать каких-либо существенных прорывов в переговорах не стоит, поскольку это — наивно.

Российский функционер отметил, что на саудовской встрече с США обсуждали доступ РФ к морпортам для экспорта собственной сельхозпродукции, а также возобновление подключения «Россельхозбанка» к платежной системе Swift, к чему «американцы спокойно отнеслись».

При этом вопреки такому «спокойному» обсуждению дальнейших экспертных встреч между РФ и США пока не планируется.

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