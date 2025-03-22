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Экономика
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В сервис Cloudflare встроен «Лабиринт ШИ» для защиты от поисковых роботов.

Поисковые ШИ-работы ежесуточно более 50 млрд раз обращаются в сеть Cloudflare, что составляет около 1 процента всех web-запросов.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на материал The-Decoder, вместо блокировки нежелательных запросов, разработчики Cloudflare внедрили новую методику защиты, которая привлекает поисковых роботов в лабиринт контента, созданного ИИ (искусственным интеллектом), чтобы скрипты тратили время и ресурсы впустую.

Функционал под названием «Лабиринт ШИ» (AI Labyrinth) доступен как опция для всех клиентов Cloudflare, и его будут запускать автоматически в случае обнаружения подозрительной активности роботов, без необходимости настройки специальных правил.

Как стало известно, после обнаружения системой нежелательных поисковых роботов, она перенаправляет их на онлайн-ресурсы, созданные ИИ, которые имеют достаточно реалистичный вид, чтобы побудить скрипты перейти по ним, но поскольку сгенерированные страницы не являются частью реального сайта, боты тратят время и ресурсы на анализ поддельного контента.

Для указанных целей используется Workers AI с моделью открытого исходного кода для формирования уникальных HTML-страниц на разные темы. Также, для недопущения падения производительности система предварительно (не в реальном времени) генерирует/проверяет контент на наличие XSS-уязвимостей, сохраняя его для быстрого доступа.

Кроме того, «Лабиринт ИИ» срабатывает как ловушка: ни один человек не станет намеренно углубляться в «недра Сети», состоящие из бессмысленных символов, созданных ИИ.

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