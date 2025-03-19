В Силах обороны ответили, готовят ли российские оккупанты наступление на север Украины

Военнослужащий ВСУ Игорь Василевич на позывной «Кум» ответил, есть ли признаки подготовки оккупационной армии Российской Федерации к наступлению на север Украины.

Военнослужащий в эфире программы «Утро.LIVE» прокомментировал активизацию вражеских атак на северной границе Украины. По его словам, российские захватчики используют FPV-дроны, с которыми защитникам трудно справиться.

Василевич сообщил, что также оккупационная армия Путина из ствольной артиллерии массированно обстреливает пограничные населенные пункты, сообщает издание «Kreschatic».

Несмотря на активизацию атак ВС РФ разными типами оружия на севере страны, как заявил военный, нет признаков подготовки российских захватчиков к наступлению на этом направлении.

Напомним, ранее директор Defense Express Сергей Згурец оценил угрозу для города Сумы. Эксперт пояснил, что нынешняя ситуация на фронте, география и логистика не дают армии Путина преимущества для начала такой операции.

Как сообщалось, в ЦПИ раскрыли цель российского вброса о наступлении Сил обороны Украины на Белгородскую область.