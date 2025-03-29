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Экономика
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В столице сократили количество участков, на которых разрешается увеличивать скорость до 80 км/ч.

Согласно результатам комиссионного обследования улиц Киева количество участков, где скоростной режим можно было повышать до 80 километров в час, сначала урезали с 17 до 7, но на этом не остановились.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на официальный сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА), после осуществления дополнительной оценки аварийности участков, на трех отрезках столичных дорог выявлен рост случаев смертельных ДТП, поэтому ограничительный перечень дополнили.

В частности, теперь повышать скорость движения запрещается тем, кто следует:

  • Приднепровское шоссе;
  • Столичным шоссе;
  • проспектом Николая Бажана.

Таким образом, двигаться со скоростью до 80 километров в час, в столице разрешено только на следующих четырех участках:

  • Набережное шоссе (Почтовая площадь => Приднепровское шоссе);
  • проспектом Романа Шухевича (Северный мост => улица Оноре де Бальзака);
  • проспектом Степана Бандеры (улица Иорданская => Северный мост);
  • улицей Набережно-Рыбальской (улица Электриков => Гаванский мост).

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