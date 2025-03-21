В ВСУ назвали единственный действенный инструмент против российских атак на Украину

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, ветеран АТО Иван Тимочко назвал единственный действенный инструмент против российских атак на Украину.

Тимочко в эфире «24 канала» рассказал, что может заставить РФ не атаковать нашу страну. По его словам, для противодействия российским обстрелам есть только один действенный инструмент, пишет издание Kreschatic.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ убежден, что эффективность вражеских ударов по Украине станет нулевой, если союзники Киева закроют небо. В таком случае ракеты и БПЛА окупантов просто не будут долетать до цели.

По его словам, вероятно кремлевский диктатор прекратил отдавать приказы об атаках на нашу страну, ведь средства воздушного нападения чрезвычайно дороги и нет смысла их использовать, если они сразу уничтожаются. К примеру, как рассказал военный, крылатая ракета «Калибр» стоит около 10 миллионов долларов, Х-555 – 1,5-2 миллиона долларов.

Активное привлечение авиации и систем ПВО союзников реально помогло бы ослабить Российскую Федерацию, а у Сил обороны Украины появилась возможность наносить удары по пусковым установкам ВС РФ.