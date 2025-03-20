В Windows 11 появится подсказка, объясняющая необходимость апгрейда персонального компьютера

Корпорация Microsoft пока скрыла эту опцию, но функционал можно включить вручную в последних сборниках Windows 11.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на блог энтузиаста PhantomOfEarth, разработчики Microsoft работают над новым инструментом для Windows 11, который сможет объяснить, как меньший объем «оперативки» или бюджетная видеокарта способны сказаться на производительности ПК.

В частности, в разделе появятся ответы на вопросы, касающиеся малого объема оперативной памяти или рекомендации, если графический процессор (GPU) имеет менее 4 гигабайт памяти.

Теперь указанный функционал можно попробовать на сборках 26120.3576 или 22635.5090, но следует предварительно загрузить ViveTool с GitHub, распаковать файлы, запустить командную строку с правами администратора, и перейти в папку с инструментом с помощью команды CD, после чего ввести viveto8 «девайс».

Отметим, что индексом производительности Windows оцениваются отдельные компоненты системы, затем демонстрируется суммарный результат, чтобы пользователь понял, насколько хорошо ПК будет работать с последними версиями операционной системы (ОС).

Сообщения. Фото – bsky.app