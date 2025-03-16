В УАФ сообщили, когда начнут вводить в эксплуатацию стадион «Ингулец»

Футбольный стадион «Ингулец» частично построен в поселке Петрово (Кировоградская область), и является домашней ареной одноименного клуба.

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на эксклюзивный материал «Трибуны», согласно сведениям, предоставленным комитетом по стадионам и безопасности проведения соревнований «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), в конце весеннего сезона, вероятно, стартует фаза постепенного ввода в эксплуатацию арены «Ингулец».

Исходя из заявления вышеописанного комитета УАФ, сейчас не прекращается процесс прохождения экспертизы проекта, на что уйдет время. Скорость экспертизы связана с возможностями компании, которая будет производить оценку документации. Кроме того, частная это будет структура или государственная, решит владелец спортивного объекта.

Функционеры добавили — только по окончании экспертизы, владельцу дадут официальное разрешение на строительство, которое, предварительно, запланировано на апрель текущего года.

В УАФ резюмировали: