В Зеленском сообщили, что РФ в Эр-Рияде отказалась обсуждать прекращение атак на гражданские объекты

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что представители РФ в Эр-Рияде отказались обсуждать прекращение атак на гражданские объекты.

Представитель Офиса Зеленского в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что российская делегация на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии отказалась обсуждать отказ от обстрелов гражданской инфраструктуры.

По его словам, украинское руководство настаивало на том, чтобы был запрет на нанесение ударов по гражданским объектам – жилым домам, школам, детсадам и тому подобное, пишет издание «Kreschatic».

Однако представители страны-агрессорки на встрече в Эр-Рияде заявили американцам, что они не могут обсуждать прекращение подобных атак, поскольку у них нет соответствующего мандата.

Чиновник отметил, что Москва трактует по-своему энергетическое перемирие. Во вторник, 25 марта, РФ представила свой перечень энергообъектов, якобы не подпадающих под обстрелы. Представители Штатов не согласовали этот список.

Заместитель руководителя ОПУ добавил, что также заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, вышло только в РФ, в то же время текст документа отсутствует на сайте Белого дома или Госдепа США.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что у Украины нет прямого доступа к информации о запуске ракет россиянами.