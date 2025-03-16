Вечером 15 марта РФ ударила «Шахедами» по Изюму, есть жертвы – ГСЧС (ФОТО)

Войска Путина фактически ежесуточно совершают атаки на мирные города Украины, применяя разные типы вооружений, и пятница, 15 марта, не стала исключением для «освободителей».

Как сообщает «Kreschatic» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные на официальной Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), вечером пятницы «вторая армия мира» атаковала город Изюм на Харьковщине, выпустив дроны-камикадзе типа «Шахед».

В результате очередного военного преступления РФ зафиксировано три попадания, попавших в постройки частного жилищного сектора: в результате воздушного обстрела загорелись дома, и огнем охватило площадь от 80 до 200 квадратных метров. Кроме того, из-за падения обломков «Шахедов» вспыхнул сухой травяной покров на площади в 1 гектар.

«Чрезвычайники» добавили: в общей сложности травмированы 3 человека, из которых — 2 подростка. Один человек погиб.

Масштабные пожары оперативно локализованы и ликвидированы подразделениями ГСЧС, что можно рассмотреть на фото ниже:

Последствия атаки на Изюм1. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA

Последствия атаки на Изюм2. Фото – facebook.com/DSNS.GOV.UA