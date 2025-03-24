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Экономика
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Відсьогодні у Києві завершуватимуть опалювальний сезон – Кличко

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що сьогодні у Києві розпочинаються роботи із завершення опалювального сезону.

У понеділок, 24 березня, у столиці почнуть завершувати опалювальний сезон, про що повідомив київський мер Віталій Кличко. За його словами, відповідне рішення було ухвалене міською владою, враховуючи прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також необхідність раціонального використання природного газу.

Міський голова розповів, у порівнянні з 2024 роком цьогоріч завдяки суттєвому потеплінню опалення у Києві вимкнуть на декілька днів раніше, інформує видання «Kreschatic».

Чиновник зазначив, що відсьогодні від теплопостачання відключатимуть житлові будинки. Кличко уточнив, що водночас будівлі закладів соціальної сфери відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.

Глава міста додав, що процес завершення опалювального сезону у столиці триватиме близько тижня, враховуючи масштаби централізованої системи теплопостачання.

Як повідомлялося, що жителі декількох районів столиці масово скаржаться на специфічний запах водопровідної води. У КП «Київводоканал» пояснили, що сталося.

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