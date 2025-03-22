Виткофф сообщил сроки реализации моратория на боевые действия в Черном море

Не так давно президент Владимир Зеленский заявлял – судоходство через «Черноморский коридор» продолжится независимо от того, хочет этого страна-агрессор или нет.

Как информирует «Kreschatic» со ссылкой на YouTube-канал американского журналиста Такера Карлсона, от спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа прозвучало объяснение — соглашение между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий в акватории Черного моря может вступить в силу.

Исходя из слов Виткоффа, ни Банковая, ни Кремль не стремились восстановить действие моратория на нанесение ударов в водах Черного моря: ВМС ВСУ продолжает обстреливать российский флот, пока страна-агрессор идентично совершает атаки на украинские корабли.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что теперь США намерены поговорить об этом (мораторий) и согласовать запрет на боевые действия в Черном море «в течение следующей недели или около того».

Впрочем, Виткофф отметил, что есть ряд деталей, которые еще предстоит обсудить, однако это уже стало частью «очень важного разговора».