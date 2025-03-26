Заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий назвал сроки, в которые РФ намерена завершить «украинский вопрос».

Заместитель Буданова во время круглого стола «Новые контуры европейской безопасности» заявил, что Москва намерена завершить «украинский вопрос» к следующему году, пишет «Kreschatic» со ссылкой на прессслужбу ГУР МОУ.

Генерал сообщил, что в Кремле спрогнозировали 15 сценариев возможных военных конфликтов в два ближайших десятилетия, из которых 6 связаны с государствами северной Европы, в том числе 4 – с Польшей. Кроме этого, Москва создала геополитический прогноз на 2026-2035 годы с оценкой его последствий до 2045-го.

Представитель украинской военной разведки рассказал, что российское руководство стремится завершить «украинский вопрос» к 2026 году. Если эти боевые действия продлятся еще 5-10 лет, государство-террористка никогда не сможет догнать уровень Америки и КНР.

Заместитель главы ГУР добавил, что именно поэтому роль нашей страны важна в новых подходах к организации системы безопасности государств Европы.

Как сообщалось, разведка Великобритании назвала атаку Сил обороны на авиабазу в Энгельсе наиболее успешной в 2025 году и оценила последствия удара по аэродрому окупантов.