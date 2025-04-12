Суббота, 12 апреля, 2025
-0.2 C
Киев
type here...
Экономика
Время чтения 1 мин.

У КМВА повідомили про наслідки нічної атаки «Шахедів» на столицю

У ніч на цей вихідний день, 12 квітня, російсько-окупаційні війська знову здійснили повітряну атаку на Київ, випустивши десятки дронів-камікадзе.

У КМВА повідомили про наслідки нічної атаки «Шахедів» на столицю

Як інформує «Kreschatic» із посиланням на відомості, оприлюднені в офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА), внаслідок падінь фрагментів ліквідованих російських ударних БПЛА, зафіксовани загоряння на територіях Святошинського та Дарницького районів.

Зокрема, уламками ворожих дронів-камікадзе пошкоджено приватне домоволодіння та нежитлову споруду. На місці інцидентів продовжують працювати команди фахівців-рятувальників.

Наразі інформація щодо чисельності постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

У своєму офіційному Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко доповнив:

…Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу.

Відповідно до інформації, наданої ДСНС України, у Святошинському районі:

  • локалізовано загоряння в складській 1-поверховій будівлі на площі 1 500 квадратних метрів;
  • ідентично не допущено розповсюдження вогню у двох частково зруйнованих складських приміщеннях (площа — 1 000 та 150 «квадратів») у периметрі промпідприємства.

Ліквідація наслідків — триває.

Також, у КМВА повідомляли: протягом цього тижня, «повітряну тривогу» в Києві оголошували 13 разів, оскільки країна-агресор постійно атакувала столицю з використанням російсько-іранських ударних безпілотників і різноманітних типів ракет, включно з балістикою.

Унаслідок серії російських атак, пошкоджено 49 різних будівель і 25 автотранспортних засобів.

На жаль, російські військові злочинці вбили одного і поранили ще сімох жителів міста.

Горячее за неделю

Статьи

Анджелина Джоли стремительно худеет: семья боится возвращения анорексии

0
Семья Анджелины обеспокоена ее здоровьем. Дети крайне озабочены...
Статьи

Почему люди мастурбируют: где заканчивается норма и начинается зависимость

0
Мастурбация — это естественно. Но что делать, если она вытесняет секс и мешает получать удовольствие? Как понять, что пора что-то менять?
Экономика

День Ангела Вадима 9 апреля: значение имени, традиции и сила пожеланий

0
9 апреля Вадимы отмечают День Ангела, чествуя святого покровителя,...
Экономика

Начальник КМВА ответил, будут ли сокращать или отменять комендантский час в столице.

0
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ответил, будут...
Спорт

Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло

0
Общий размер пошлин на...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето
Следующая статья
Какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Кривой Рог в трауре: вражеская ракетная атака унесла 18 жизней, спасательные работы завершены

0
Вечером 4 апреля российские войска совершили ракетный обстрел Кривого...

Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, — Генштаб

0
За последние сутки, с...

К чему снится тонущий корабль: толкование сновидений

0
Все люди, переживающие изменения или сложные моменты, могут заметить...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.