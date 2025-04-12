У КМВА повідомили про наслідки нічної атаки «Шахедів» на столицю

У ніч на цей вихідний день, 12 квітня, російсько-окупаційні війська знову здійснили повітряну атаку на Київ, випустивши десятки дронів-камікадзе.

Як інформує «Kreschatic» із посиланням на відомості, оприлюднені в офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА), внаслідок падінь фрагментів ліквідованих російських ударних БПЛА, зафіксовани загоряння на територіях Святошинського та Дарницького районів.

Зокрема, уламками ворожих дронів-камікадзе пошкоджено приватне домоволодіння та нежитлову споруду. На місці інцидентів продовжують працювати команди фахівців-рятувальників.

Наразі інформація щодо чисельності постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

У своєму офіційному Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко доповнив:

…Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу.

Відповідно до інформації, наданої ДСНС України, у Святошинському районі:

локалізовано загоряння в складській 1-поверховій будівлі на площі 1 500 квадратних метрів;

ідентично не допущено розповсюдження вогню у двох частково зруйнованих складських приміщеннях (площа — 1 000 та 150 «квадратів») у периметрі промпідприємства.

Ліквідація наслідків — триває.

Також, у КМВА повідомляли: протягом цього тижня, «повітряну тривогу» в Києві оголошували 13 разів, оскільки країна-агресор постійно атакувала столицю з використанням російсько-іранських ударних безпілотників і різноманітних типів ракет, включно з балістикою.

Унаслідок серії російських атак, пошкоджено 49 різних будівель і 25 автотранспортних засобів.

На жаль, російські військові злочинці вбили одного і поранили ще сімох жителів міста.