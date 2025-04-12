У Microsoft розповіли, чому не можна видаляти папку inetpub у Windows 11

Виправленням KB5055523 для Windows 11, на ПК користувача створюється порожня папка зі шляхом «C:inetpub», навіть якщо в операційній системі не активована служба Internet Information Services (IIS).

Як інформує «Kreschatic» з посиланням на матеріал BleepingComputer, розробники Microsoft повідомили, що патчем безпеки KB5055523 для Windows 11 дійсно створюється папка «C:inetpub», але цей каталог необхідно залишити цілісним з певних міркувань.

Зокрема, вищеописана папка навмисно створена на ПК, і якщо директорію видалити, квітневе накопичувальне оновлення для Windows 11 не буде встановлено, особливо, якщо каталог «C:inetpub» з’явився до розгортання виправлення KB5055523.

Ця папка не повинна видалятися незалежно від того, чи активні служби Internet Information Services (IIS) на цільовому пристрої. Така поведінка є частиною змін, які підвищують захист, і не вимагає ніяких дій з боку системних адміністраторів і кінцевих користувачів.

Зазначимо, що inetpub є папкою за замовчуванням для служб Microsoft Internet Information Services (IIS), у якій містяться вкладені каталоги для функціонування IIS-сервера: наприклад, у піддиректорії wwwroot мають міститися файли для публікації на web-сервері через http, у ftproot — для ftp.