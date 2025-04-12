У Міноборони Нідерландів пояснили затримку у відправці європейських миротворців в Україну

Уряд Нідерландів регулярно допомагає Україні, і нещодавно виділив 150 млн євро на посилення ППО нашої країни, але поки що роздумує над відправленням власних військових у рамках миротворчої місії.

Як інформує «Kreschatic» з посиланням на матеріал «Радіо Свобода», від глави Міноборони Нідерландів Рубена Брекельманса пролунала заява — потенційне розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні можливе лише після досягнення домовленостей про припинення вогню або укладання повноцінної мирної угоди між Києвом і Москвою.

Виходячи зі слів Брекельманса, зараз держави-учасниці «коаліції охочих» активно обговорюють різні варіанти запуску миротворчої місії в Україні. Однак, низку деталей остаточно не узгоджено, і фінальне рішення схвалять з огляду на розвиток ситуації.

Чиновник акцентував, що затримка з ухваленням рішення викликана неоднозначністю підсумків переговорів, — «чи буде спочатку припинення вогню, а потім мирна угода, чи вони будуть одночасно».

Утім, якщо вірити Брекельмансу, невизначені моменти планують «чітко узгодити» протягом найближчих тижнів.